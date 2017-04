Rekord-Thüringen-Pokalsieger Erfurt - neun Pokalsiege, so viele wie der ewige Rivale aus Jena - hatte dagegen eine gelungene Generalprobe. Gegen das Spitzenteam von Holstein Kiel gab es ein unglückliches 1:1. Der Gegentreffer fiel erst in der 90. Minute. Das Team von Trainer Stefan Krämer weiß um seine Favoritenrolle und will dieser auch gerecht werden. Dafür fordert er gegen den kampfstarken Gegner trotz der drei Spielklassen Unterschied eine couragierte Leistung und "100 Prozent Einsatz von jedem Spieler". Erfurt ist zudem aufgrund der schlechten finanziellen Situation fast schon zum Siegen verdammt, um sich über die Teilnahme am DFB-Pokal etwas Luft zu verschaffen.

Fabian Stenzel (links, Erfurt) gegen Thomas Müller beim Halbfinale 2009 Bildrechte: IMAGO