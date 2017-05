Thüringenpokal und Volkan Uluc – das passt einfach zusammen. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand er als Trainer von Carl Zeiss Jena im Endspiel – und reckte immer den Pokal in den Himmel. Jetzt will Uluc seine Pokal-Erfolgsgeschichte mit seinem neuen Klub Wacker Nordhausen weiterschreiben. Im Finale wartet am Donnerstag (12:45 Uhr im Steigerwaldstadion/MDR-Livestream) Rot-Weiß Erfurt.