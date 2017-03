Dem Sieger winkt am Himmelfahrtstag (25. Mai) ein Auftritt im neuen Erfurter Steigerwaldstadion. Der Gegner wird am Ostermontag zwischen dem SC Weimar und dem FC Rot-Weiß Erfurt ermittelt.

René van Eck (Nordhausen): "Das war kein großes Spiel. Meuselwitz hat es mit langen Bällen versucht. Wir wollten spielen, aber es war zu wenig Bewegung bei meiner Mannschaft. Nach der Pause waren wir besser, ich habe aus meiner Perspektive auch einen Elfmeter gesehen, da hatten wir Glück. Wenn man so kurz vor Schluss noch gewinnt, ist das sehr schön. Am Ende sind alle auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Ein großes Dankeschön auch an die medizinische Abteilung, die Tag und Nacht gearbeitet hat, um beispielsweise Pierre Becken wieder fit zu bekommen. Auch die Platzwarte haben tolle Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass wir zum Endspiel in Erfurt viele Jenaer begrüßen können."