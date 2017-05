In der Folge erhöhte Erfurt den Druck und verlagerte das Spiel in die Nordhäuser Spielhälfte. Ernsthaft geprüft wurde Rauhut bei den Erfurter Offensivaktionen allerdings nicht mehr. Der eingewechselte Nordhäuser Nils Pfingsten-Reddig vergab kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich, als er einen Freistoß knapp am Tor vorbei schoss. Aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdiente sich Rot-Weiß den Jubiläumstitel im Landespokal.

Bildrechte: IMAGO