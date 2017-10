Yussuf Poulsen: "Natürlich bin ich enttäuscht. Alle wollen im Pokal gern weiterkommen. Und wir haben es noch nie weiter als in die zweite Runde geschafft. Aber was soll ich mich jetzt vor der Presse aufregen? Aber ja, innerlich tut es weh."

"Nein, es geht eher darum, dass die Schiris glauben, er sei ein sehr harter Spieler. Aber das ist er nicht. Na klar, wenn du Platzverweise in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga bekommst, sehen die Schiris anders auf dich. In der zweiten Bundesliga galt ich auch als Schwalbenkönig, obwohl ich mich fast nie fallen lasse. Dann bekommst du halt so einen Ruf. Heute hat man gesehen: Er macht zwei Fouls und bekommt zwei Gelbe Karten. So etwas habe ich noch gesehen. Er hat jetzt diesen Ruf und muss damit richtig umgehen. Bei der zweiten Gelben hätte er cleverer sein können und wegbleiben müssen. Aber er ist ein junger Spieler und wird daraus lernen."