Von Anfang bestimmte Lok Leipzig an das Spiel. Und bereits eine der ersten Chancen sorgte für die frühe Führung der Sachsen. In der siebenten Minute verwandelte der US-Amerikaner Ryan Malone eine Flanke von Paul Maurer zum 1:0. Chancen für die TSG wie in der elften Minute waren dahingegen Mangelware. Dagegen prüften die Lokspieler immer wieder Norman Quindt. In der 26. musste sich der Neustrelitzer Schlussmann jedoch geschlagen geben. Nach einer Ecke von Maurer köpfte Lok-Kapitän Markus Krug den Ball am Innenpfosten ins Tor. Danach ließen es die Blau-Gelben, die in Neustrelitz in Weiß-Schwarz spielten, ruhiger angehen. Da es der TSG nach vorne an Präzision fehlte, änderte sich am Spielstand bis zur Pause nichts.