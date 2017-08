Der Start verlief für die Gäste optimal: Nattermann schob nach Blumes Kopfballrückgabe überlegt ein (7.). Das einstige Talent von RB Leipzig war vor der Saison von Cottbus in den Harz gewechselt. Er traf erstmals für Germania. Danach beschäftigte Altglienicke das Team von Andreas Petersen lange in deren Hälfte. Der VfB fand erst ab Mitte der ersten Halbzeit mehr spielerische Lösungen. Bei einem gefährlichen Freistoß vom Strafraumeck von Kultkeeper Mattuschka (früher Union Berlin und Cottbus) konnte sich Halberstadts Keeper Büchel auszeichnen, als er den Ball aus dem Winkel boxte (37.). Das 0:2 verpasste Nattermann, als er bei einem Konter aus 16 Metern genau VSG-Torwart Jarzombek traf. Der 20-jährige war auf ungewöhnliche Art zu seinem Regionalliga-Debüt gekommen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung in der Altglienicker Kabine stand Jarzombek, in den beiden Saisonpartien zuvor auf der Ersatzbank, im Kasten.

Louis-Nathan Stüwe (li., hier gegen Florian Beil) vergab kurz vor Schluss die Kopfballgelegenheit zum Ausgleich. Bildrechte: Matthias Koch