Lok erarbeitete sich in der ersten halben Stunde noch mehr Möglichkeiten, ein Tor sprang aber weder bei guten Chancen von Malone (12.) und Peter Misch (25.) heraus. Altglienicke kam erst danach besser ins Spiel. Die beste Chance für die Berliner vergab Kevin Stephan, nachdem er aus etwa sieben Metern an Benjamin Kirsten scheiterte (34.) Mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Lok hatte sich schnell vom Gegentreffer und dem Aluminium-Kracher erholt und kam durch Malone, der sich aus 18 Metern ein Herz fasste, zum 1:1 (64.). Um ein Haar wäre Lok dann wieder in Rückstand geraten, doch Torschütze Malone kratzte einen VSG-Schuss gerade noch von der Linie (69.). Dann war der Ball doch drin: Kevin Kahlert stieg nach einer Mattuschka-Ecke am höchsten und nickte zum 2:1 ein (72.).

Miroslav Jagatic (Altglienicke): "Für mich fühlt es sich wie eine Niederlage an. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, die man so von uns nicht kennt. Wäre der Pfostenschuss in der zweiten Halbzeit reingegangen, wäre die Messe gelesen gewesen. Dann gleicht Lok aber aus. Nach dem 2:1 hatten wir das Spiel eigentlich in der Tasche. Kurz vor Schluss passieren uns aber drei Fehler, die Lok letztlich zum Ausgleich gebracht haben. Aber es ist, wie es ist. Wir werden durch solche Situationen wachsen."