Nach der Pause zeigte sich zunächst keine Veränderung am Spielgeschehen. Doch nach etwa zehn Minuten drängte Wacker Nordhausen die Altglienicker immer mehr in ihre eigene Hälfte. Zweimal hatte Joy Lance Mickels die Führung bereits auf dem Fuß beziehungsweise Kopf (57., 72.), doch brachte er den Ball nicht im Tor von Rickert unter. Besser machte es der zuvor eingewechselte Bedi Buval in der 78. Minute. Eine Flanke von Nils Pichinot konnte der Franzose zum erlösenden 1:0 verwandeln. In den letzten Minuten warf die VSG noch einmal alles nach vorne, doch ein später Ausgleich blieb den Berlinern verwehrt.