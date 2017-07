Fußball | Regionalliga Regionalliga startet mit brisantem Leipzig-Derby

Immer der Reihe nach: Nach der 1. bis 3. Liga gibt es nun auch den Spielplan für die Regionalliga Nordost. Dort kommt es direkt am ersten Spieltag zum brisanten Leipziger Derby. Gespielt wird am letzten Wochende im Juli. Die zeitgenauen Ansetzungen sollen dann auf der Staffeltagung am Freitag im Bundesleistungszentrum Kienbaum vorgenommen werden.