Einigkeit herrscht nur in einem Punkt: Die aktuelle Regelung ist nicht mehr tragbar. Die Staffelsieger müssen in Aufstiegsspiele, drei von sechs Teams durften nur hoch in die 3. Liga. Damit endet aber die Einigkeit. Die Drittligisten lehnten in einer gemeinsamen Erklärung eine Aufstockung der Liga auf 22 Teams und mehr als drei Absteiger ab. Immerhin könne man sich einen Kompromiss mit vier Auf und Absteigern vorstellen. Eine Reduzierung der Regionalligen auf drei würde aber priorisiert.