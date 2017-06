Am Samstag steht gegen 15:45 Uhr nach Abpfiff des letzten Spieltags fest, wer in der kommenden Saison in der Regionalliga spielt. Zumindest herrscht dann Klarheit über zwei der drei gesuchten Aufsteiger aus der Oberliga. Im Norden kämpfen die VSG Altglienicke und Optik Rathenow, im Süden die BSG Chemie Leipzig und Germania Halberstadt um den Staffelsieg. Beide Erstplatzierten steigen auf. Dank des Drittliga-Aufstieges von Carl Zeiss Jena darf auch noch eine dritte Mannschaft den Gang in Liga vier antreten.

Aufstiegsspiele am 7. und 10. oder 11. Juni

Die beiden Staffel-Zweiten bestreiten Aufstiegsspiele und ermitteln damit den dritten Aufsteiger in die Regionalliga Nordost. Im Hinspiel empfängt der Vertreter der Oberliga Nord am 7. Juni um 18 Uhr das Team aus dem Süden. Im Rückspiel geht es am 11. Juni ab 14 Uhr zur Sache. Sollte Halberstadt der Vertreter der Oberliga Süd sein, wird am 10. Juni um 14 Uhr gespielt.

Vor dem letzten Saisonspiel führt Altglienicke die Tabelle der Oberliga Nord mit drei Punkten Vorsprung aber einem um 15 Tore schlechteren Torverhältnis vor Rathenow an. In der Südstaffel führt die BSG Chemie Leipzig mit zwei Zählern aber einem um fünf Tore schlechteren Torverhältnis vor Germania Halberstadt das Tableau an.



Eine Voraussetzung für die Gültigkeit der Aufstiegsspiele ist, dass die Drittliga-Teams Chemnitzer FC und der FC Rot-Weiß Erfurt ihre Drittliga-Lizenz bekommen.