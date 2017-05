Regionalliga: Blick in die Aufstiegsspiel-Historie

Saison 2016/2017, Hinspiel: FC Viktoria Köln - FC Carl Zeiss Jena 2:3 In der aktuellen Saison stehen die Zeichen bei Carl Zeiss Jena nach dem Hinspiel in Richtung Aufstieg. Hier jubelt Timmy Thiele nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Köln kam zwar noch auf 2:3 heran, doch die Ausgangslage vor dem Rückspiel am 1. Juni in Jena ist nach wie vor bestens für den FCC. Bildrechte: IMAGO