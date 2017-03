Von Abtasten keine Spur, es ging gleich richtig zur Sache. Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Jenaern, die geschickt die Räume verengten und Babelsberg unter Druck setzten. Cros und Wolfram versuchten es, schossen aber am SV-Kasten vorbei. Nach einer Viertelstunde agierten die Thüringer nicht mehr so dominant, sodass die Potsdamer besser in die Partie kamen. Aktivposten bei Babelsberg war ihre Sturmspitze Beyazit, die nicht so leicht von den Thüringern zu stellen war. In der 18. Minute hätte es für die Gäste bereits gefährlich werden können, aber Beyazit traf in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig.



Es blieb ein rassiges Spiel mit vielen Zweikämpfen, das nach einer reichlichen halben Stunde mit einem Elfmeter-Pfiff endete. Eine harte Entscheidung gegen Jena: Eismann hatte Akdari im 16er gelegt. Cubukcu legt sich das Leder zurecht, schickte Koczor in die falsche Ecke und traf zum 1:0 für die Brandenburger. Jena war in der Folge bemüht, den Rückstand zu korrigieren. Eckardt und Starke versuchten es aus der zweiten Reihe, schossen aber um Meter am Babelsberger Kasten vorbei. Sekunden vor der Pause eröffnete sich Thiele die Chance zum 1:1, doch 03er-Schlussmann Gladrow klärte per Fußabwehr. Mit einem Rückstand gingen die Jenaer in die Kabine, noch blieben aber 45 Minuten.

Bildrechte: Matthias Koch