BAK-Jubel nach dem frühen 1:0 durch Tunay Deniz (10.). Bildrechte: Marcus Schädlich

Am Tag der deutschen Einheit spielte der VfB Auerbach von Anfang an mutig mit und störte den Berliner AK schon früh im Spielaufbau. Dazu brachten die Gäste noch ihr regnerisches Wetter aus dem Vogtland mit. Also gute Vorzeichen für eine erfolgreiche Auswährts-fahrt, sollte man meinen. Ein Fehler in der VfB-Abwehr führte jedoch zum frühen Gegentreffer. Nach einer Flanke in das Zentrum schliefen Marcin Sieber und Alexander Mattern regelrecht. Tunay Deniz nutzte die Gelegenheit eiskalt aus und köpfte ffrüh zur Führung ein (10.).