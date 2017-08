ZFC überrascht Viktoria Berlin

Durch Umbaumaßnahmen fand die Nachholpartie des ersten Spieltages nicht wie gewohnt im Stadion Lichterfelde statt sondern auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld. Die Zuschauer sahen in den Anfangsminuten ein sehr gemächliches Spieltempo. Beide Teams versuchten zuerst ihre Defensive abzusichern und schalteten nur vereinzelt offensiv um. Die Mannschaft aus der Hauptstadt hatte die erste Chance der Begegnung durch Daniel Schulz. Nach einem Freistoß kam der Viktoria-Spieler frei zum Kopfball und köpfte knapp am ZFC-Kasten vorbei (4.). Für den ZFC zog Rene Weinert nach Chancen gleich. Kurzentschlossen zog er aus ca. 10 Metern und spitzen Winkel ab. Jedoch war der Schuss am Ende zu lasch (9.).

Yves Brinkmann (Meuselwitz) gelang der verdiente 1:0-Treffer (26.). Bildrechte: IMAGO In den nachfolgenden Spielminuten steigerten beide Teams deutlich das Spieltempo. Jedoch fehlte auf beiden Seiten der letzte öffnende Pass, um die Abwehrreihen zu überlisten. Am gefährlichsten wurde es überwiegend durch Standart-Situationen. Eine Ausnahme bildete die Führung der Gäste aus Thüringen. Nach einem herausragenden Solo von Andy Trübenbach über den ganzen Platz und der Ablage auf Sebastian Albert, stand Yves Brinkmann alleine im Strafraum von Viktoria und verwertete die Albert-Flanke souverän zur 1:0-Auswärtsführung (26.).

Hier war nun ordentlich Feuer drin. Brinkmann scheiterte kurz nach der Führung nach einer erneuten Flanke von Albert an dem glänzend reagierenden Dominik Kisiel (33.). Auf der Gegenseite scheiterte Ümit Ergirdi mit einem strammen Schuss an der Latte des ZFC-Kasten (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff verpasste Trübenbach knapp das 2:0. Der Meuselwitzer sah, dass Kisiel zu weit vor dem Kasten stand und zog aus 50 Metern ab. Sein Schuss strich knapp am Pfosten vorbei (43.).

Berlin dreht das Spiel - Meuselwitz mit Moral

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Teams unverändert zurück auf den Rasen und die Elf von Heiko Weber setzte in den ersten Spielminuten gleich ein wichtiges Zeichen an die Hausherren. ZFC-Spieler Francesco Lubsch peilte sofort den Stradfraum der Viktorianer an und schloss beherzt aus ca. 15 Metern ab. Jedoch knapp vorbei (46.). Die Zipsendorfer wollten die Führung so schnell wie möglich ausbauen und agierten im Offensivspiel sehr leichtfüßig und zielstrebig.

FC-Trainer Thomas Herbst sah sich nun gezwungen seine Elf etwas offensiver auszurichten und nahm personelle Veränderungen vor. Vor allem der eingewechselte Murat Bildirici sollte das Offensivspiel der Berliner neu beleben. Es fehlte jedoch auch in den nächsten Spielminuten an der zündenden Idee, um die Meuselwitzer Abwehr zu überraschen. Bei der Weber-Elf überzeugte heute vor allem der erst kürzlich genesene Trübenbach. Der Meuselwitzer zeigte sich in jeder Szene gedankenschnell und kreierte etliche gefährliche Situationen für den ZFC. Ein klarer Zugewinn im Spiel der Thüringer.

In wenigen Minuten stellten die Hausherren das Spiel jedoch komplett auf den Kopf. Nach einer Ecke und dem fehlgeschlagenen Klärversuch von Pierre Le Beau kam Schünemann an den Ball und zog aus 25 Metern direkt ab und erzielte das glückliche 1:1 (67.) Kurz darauf gingen die Viktorianer sogar in Führung. Nach einem feinen Pass von Ergirdi stand Benyamina frei und spitzelte den Ball über die Torlinie (71.).

Für den viel umjubelten 2:2-Ausgleich in letzter Minute sorgte Gracjan Horoszkiewicz (ZFC Meuselwitz). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister In den letzten Spielminuten versuchten Zipsendorfer noch einmal mit aller Macht zurück ins Spiel zu finden und noch einen Punkt zu entführen. Dies gelang glücklicherweise. Nach einem Freistoß von Albert verlängerte Gracjan Horoszkiewicz mit den Kopf und traf den Pfosten. Den Abpraller setzte der ZFC´ler jedoch zum 2:2 in die Maschen und wurde zum umjubelten Matchwinner für die Thüringer (90.). Am Ende ein redlich verdienter Punkt für die Elf von Weber.

Das sagten die Trainer:

Heiko Weber (Meuselwitz): "Die Zuschauer sahen hier ein faires und gutes Spiel. Wir sind glücklich über den späten Ausgleich. Die Viktoria-Offensive war sehr stark aber deren 1:1 war etwas glücklich. Mit den drei jungen eingewechselten Spielern haben wir das Unentschieden erzwungen."

Thomas Herbst (Berlin): "In der ersten halbzeit waren wir zu zögerlich und nicht entschlossen genug, was ich meiner Mansnchaft vorwerfe. Eine Führung hätte uns deutlich mehr Ruhe gebracht. Dann haben wir viel investiert und das Spiel in wenigen Minuten gedreht. Doch im Abschluss blieben wir teilweise schlampig. Der Ausgleich war sehr bitter für uns. Aus dieser Partie müssen wir einige Lehren ziehen. Zum Beispiel haben die erfahrenen Spieler zu viele Bälle verloren."