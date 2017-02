Auerbach auf Augenhöhe mit dem BAK

Es entwickelte sich von Beginn an ein munteres Regionalliga-Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Den Auftakt machte Alexander Mattern, als er nach einem Freistoß an den Ball kam und ihn aus sieben Metern knapp am Tor vorbeisetzte (4.). Der spielstarke BAK wurde dadurch allerdings wachgerüttelt und ging im Anschluss beinahe selbst in Führung. Myroslav Slavov köpfte den Ball aber nach eine Eingabe seines Sturmpartners Kevin Stephan aber wenige Zentimeter über das VfB-Tor (9.).

Berlin hatte insgesamt mehr Ballbesitz und suchte stets die Lücke in der VfB-Defensive. Da Auerbach äußerst konzentriert zu Wekre ging, gelang das allerdings nur selten. Zudem eröffneten sich so Möglichkeiten für die Schsen zum Kontern. Eine der aussichtsreichsten Schnellangriffe vergab allerdings Marc-Philipp Zimmermann, der wegen eines Handbruchs mit Manschette spielte, weil er nach schnellem Passspiel von Marcel Schlosser mit dem Abschluss zu lange zögerte (27.). Auch nach Vaclav Hegers Kopfball hatten die mitgereisten VfB-Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Ball klatschte nach einer Ecke nur an die Latte (32.).

Zum Ende der ersten Halbzeit erhöhte Berlin noch einmal den Druck und es war VfB-Torwart Stefan Schmidt zu verdanken, dass es mit 0:0 in die Pause ging. Vaclav Heger köpft vor Stephan Flauder an die Latte. Bildrechte: Marcus Schädlich

Auerbach trifft und hält dem Druck stand

Nach dem Seitenwechsel merkte man den Hausherren an, dass das 0:0 für ihre Ansprüche zu wenig war. Berlin begann mit Powerfußball, vergab aber gleich nach Wiederanpfiff mehrere Möglichkeiten (49.). Auerbach nutzte das und konterte sich etwas überraschend zum 1:0 (54.). Danny Wild fand dabei den freistehenden Marc-Philipp Zimmermann vor dem Tor, der ohne Mühe zur Führung einschob.

Berlins Angriffe wurden nach dem Rückstand noch druckvoller. Das verdiente 1:1 fiel schließlich mit dem ersten Ballkontakt des gerade eingewechselten Ahmet Sagat, der den Ball nach einem Freistoß ins Tor köpfte (82.). Berlin wollte dann mehr, weitere Treffer gelangen aber nicht. Auch Auerbach hatte zuvor noch das zwischenzeitliche 2:0 auf dem Fuß, doch Wild schloss den Konter zu überhastet ab. Dennoch kann der VfB mit dem 1:1 sicherlich gut leben. Michael Hiemisch sah ein starkes Unentschieden seiner Elf. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Michael Hiemisch (Auerbach): "Nach einer verkorksten Woche sind wir erst einmal froh, dass das Spiel überhaupt noch stattgefunden hat. Am Freitag kurz vor dem Training haben wir erfahren, dass doch gespielt wird. Für uns war die Partie die dritte Einheit auf Rasen - zuvor haben wir noch auf Kunstrasen, Eis oder Schnee trainiert. Daher ging es für uns zum einen darum, den Wettkampfcharakter des Spiels aufzunehmen, zum anderen wollten wir auf den Bodenverhältnissen wieder klar kommen und wieder in den Rhythmus finden. So hatte ich die Mannschaft auch eingestellt: Wir wollten aus einer sehr engen Verteidigung heraus arbeiten, einer sehr junge Verteidigung, die in der Vorbereitung viele Gegentore hinnehmen musste. Von daher war es wichtig, dass wir uns stabilisieren. Das hat die Mannschaft ganz gut gemacht. Aus diesem Konzept heraus wollten wir schnell nach vorn umschalten. Das ist uns in einigen Situationen gut gelungen. Der Führungstreffer ist auch aus einer solchen Situation entstanden. Nach der Pause haben wir den BAK aber näher ans Tor kommen lassen, ehe wir den Rhythmus wieder gefunden haben. Danach hatten wir die Chance zum 2:0. Allerdings muss man sagen, dass der BAK mit den hohen Bällen auf Slavov und die Standards stets gefährlich war. Letztlich ist es ein gerechtes Unentschieden zweier Mannschaften mit unterschiedlichen Spielanlagen. Wir sind froh, dass wir mit einem Unentschieden gestartet sind. Damit halten wir uns von den Abstiegsrängen fern."

Jörg Goslar (Berlin): "Wenn man als Tabellendritter weiß, dass man die Mannschaften vor uns noch einmal unter Druck setzen will, dann hat man schon den Anspruch das Spiel heute hier gewinnen zu wollen. Es ist heute das erwartete Geduldsspiel geworden. Bei dieser Jahreszeit auf diesem Untergrund war klar, dass kein Hurra-Fußball oder Tiki-Taka möglich ist. Die Jungs haben dies gut angenommen. Bis auf die individuellen Leistungen war es nicht weiter spektakulär für die Zuschauer. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit viele Standardsituation, die wir nicht genutzt haben. Deshalb war das 0:0 okay. In der zweiten Halbzeit wollten wir gegen eine defensiv orientierte Mannschaft nicht in die Konter rennen. Es hat mich dann schon geärgert, dass wir bei der Verletzung von Kevin Kahlert nicht gut verteidigt haben. Alle haben sich nur darum gekümmert und wir kassieren das 0:1. Dann läufst du eben gegen eine Mannschaft dem Rückstand hinterher, die frischen Wind bekommt. Wir haben das aber gut gelöst, haben an uns geglaubt und machen das 1:1. Danach haben wir auch noch genug Torchancen für eine Spitzenmannschaft. Da hätte ich mir die Belohnung gewünscht. Ich bin enttäuscht, aber wir stellen die Saison jetzt nicht ein: Wir werden versuchen, gegen Bautzen nachzulegen und dann gegen Jena werden wir versuchen, die Liga spannend zu halten."