Nordhausens neuer Chefcoach Volkan Uluc war auch in Berlin kein Unbekannter. In den Spielzeiten 2002/2003 und 2004/2005 trainierte er die BAK-Kicker. Nun stand er im Poststadion auf der anderen Seite. Nach einer kurzen Abtastphase erarbeiteten sich die Gastgeber ein deutliches Übergewicht, die Nordhäuser beschränkten sich auf konzentrierte Abwehrarbeit. So probierten es die Berliner aus der Ferne. Zunächst landete ein 30-Meter-Freistoß von Zimmer im Strafraum, den die Wacker-Abwehr problemlos klärte. Wenig später versuchte es Azaouagh aus 25 Metern, sein Schuss strich knapp am Dreiangel des Nordhausener Tores vorbei.



Langsam rappelten sich auch die Nordhäuser auf und erzielten spielerische Gleichwertigkeit. Aufpassen mussten sie in der 35. Minute, als Berlins Trapp nach einer Zimmer-Flanke per Hechtflugball zur Stelle war. Nordhausens Chaftar klärte artistisch vor der Linie. Langsam ging es auf die Zielgerade zu und Nordhausen wurde noch einmal mobil. Nach Ballgewinn im Mittelfeld stiefelte Pichinot davon und bediente Hägler, dessen Schuss aus sieben Metern haarscharf vorbeistrich. Auch Pfingsten-Reddig probierte es noch einmal per Freistoß, doch auch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Zwei wirklich gute Möglichkeiten für die Thüringer in der Schlussphase der ersten Hälfte.

Bildrechte: Matthias Koch