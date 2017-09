Das 2:0 ist fast eine Kopie des 1:0

Der Favorit aus der Hauptstadt kam gegen die Lausitzer nur schwer in die Gänge, die ersten Möglichkeiten erarbeiteten sich die Budissen. So zog Jonas Mack in der 4. Minute von der rechten Seite nach innen, legte sich den Ball auf den linken Fuß, verzog jedoch deutlich. Bautzen blieb dran und hatte durch Kevin Bönisch nach Pass von Tony Schmidt die nächste Chance, doch sein Abschluss ging weit drüber. Tony Schmidt hätte das 1:0 für Bautzen erzielen können. Bildrechte: Torsten Zettl

Erst nach zehn Minuten zeigte sich der BFC offensiv: Ein Einwurf ging in den Strafraum, Rufat Dadashov verlängerte auf den zweiten Pfosten und Joey Breitfeld schoss aus zwei Metern über den Kasten. Die nun verstärkten Angriffe der Berliner wurden in der 13. Minute belohnt: Bilal Cubukcu flankte von der linken Seite auf Matthias Steinborn, der auf Dadashov weiterspielte und der konnte unbedrängt einschieben.

Und es ging weiter mit dem Dynamo-Offensivreigen. Mit fast einer Kopie des Führungstreffers erzielte Dadashov nach Pass von Marcel Rausch in der 21. Minute das 2:0. In der Folge verwaltete der BFC das Ergebnis bis zur Pause ohne groß zu glänzen.

Ebersbach-Patzer ist der Anfang vom Ende

Schon kurz nach Wiederanpfiff war die Partie dann entschieden. Erst führte ein katastophaler Fehler von Bautzens Keeper Maik Ebersbach in der 49. Minute zum 3:0 (schoss den Schiedsrichter an, der Ball landete bei Steinborn, der Ebersbach umkurvte und locker einschob). Nur zwei Minuten später führte ein Konter über Ugurtan Cepni und Breitfeld, der mit einem 40-Meter-Solo vollendete, zum 4:0. Maik Ebersbach (hier bei seiner Verpflichtung) leitete das 3:0 ein (Archiv). Bildrechte: Torsten Zettl

Und es kam noch schlimmer für die Budissen: In der 60. Minute spielte Steinborn zentral auf den einmal mehr freien Dadashov, der erneut keine Mühe hatte, Ebersbach zu überwinden und seinen dritten Treffer an diesem Abend zu erzielen.

Der Nationalspieler Aserbaidschans, in den Vorjahren beim ZFC Meuselwitz und bei Germania Halberstadt unter Vertrag, wurde kurz darauf ausgewechselt und die Gastgeber nahmen nun etwas den Fuß vom Gaspedal. Der eingewechselte Ex-RBler Vincent Rabiega hätte in der 74. Minute auf 6:0 erhöhen können, scheiterte aber am diesmal stark parierenden Ebersbach. Es wurde auch so ein Debakel für Budissa, das in der nächsten Woche erneut auf einen Berliner Verein trifft, dann kommt der BAK nach Bautzen.

Das sagten die Trainer:

Torsten Gütschow: "Die Niederlage ist in der Höhe absolut verdient. Der BFC war völlig überlegen. Das war eine Lehrstunde für meine Mannschaft. Wir wollten eigentlich gut verteidigen und kompakt stehen, haben das Spiel machen, was zu diesem Ergebnis geführt hat. Meine Mannschaft will die Dinge spielerisch lösen, aber wir hätten die Bälle lieber öfter wegschlagen sollen."