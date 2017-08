Die erste Halbzeit zeigten beide Mannschaften von Beginn an ein sehr intensives Spiel – Nickligkeiten inklusive. Doch Schiedsrichter Patrick Kluge brachte die hitzigen Gemüter nach den ersten Minuten wieder zur Ruhe. Im Folgenden zeigten sich die Mannschaften vor allem darin effektiv, hinten wenige Chancen zuzulassen. Zweimal gelang es jedoch dem BFC, Akzente auch in der Offensive zu zeigen. So setzte sich in der 25. Minute Solomon Okoronkwo auf der rechten Seite durch und bediente in der Mitte Rufat Dadashov. In letzter Sekunde konnte Wacker-Neuzugang Jerome Propheter jedoch noch retten.