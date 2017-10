Ex-Meuselwitzer Dadashov erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Die Partie nahm früh an Fahrt auf. Die erste Gelegenheit erspielten sich Gäste aus Thüringen bereits nach fünf Minuten. Stenzel scheiterte jedoch aus 16 Metern an BFC-Keeper Hendl. Danach spielten fast nur noch die Hausherren, während der ZFC fast zwangsläufig mit der Defensive beschäftigt war. Einem ersten Annäherungsversuch von Schulz nach neun Minuten folgte die erste Großchance des BFC: Ex-Meuselwitzer Dadashov kam freistehend fünf Meter vor dem Tor an den Ball, traf ihn aber nicht richtig, sodass ZFC-Keeper Braunsdorf keine Probleme hatte. Nach etwa 15 Minuten Leerlauf erhöhte Berlin den Druck und kreuzte ein ums andere Mal gefährlich vor Braunsdorf auf. Doch die ZFC-Defensive hielt und auf der Gegenseite sorgte Haag nach 33 Minuten für die Führung, indem er nach Vorlage von Brinkmann BFC-Keeper Hendl umspielte und einschob (33.). Lange währte die Führung nicht: Nur drei Minuten später schlug Berlin durch den Ex-Meuselwitzer Dadashov zurück.