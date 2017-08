Führung für die Gastgeber

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister In der Anfangsphase ließen die Fürstenwalder die Chemiker erst einmal in Ruhe aufbauen. Auf BSG-Seite waren Daniel Heinze und Marc Böttger bemüht, die Außen ins Spiel zu bringen. Was jedoch Richtung Strafraum ging, wurde von den aufmerksamen Gästen geklärt. Einen guten Part bei Fürstenwalde spielte Will Siakam, der einige Male durch war, aber in letzter Sekunde von Manuel Wajer gestoppt werden konnte. Die Brandenburger setzten Nadelstiche, doch auch die chemische Abwehr war gut eingestellt. Kamen die Union-Kicker durch, stand ja dort noch ein bestens aufgelegter Chemie-Keeper Latendresse-Levesque, der kritische Situationen bereinigte.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Dann war es soweit: Die Leutzscher schlugen zu. Nach einer Flanke von Lars Schmidt reagierte Mittelfeldstratege Heinze blitzschnell und versenkte die Kugel aus elf Metern zur 1:0-Führung (31.) für die Gastgeber. Kurz vor der Pause tauchten die Chemiker noch einmal verheißungsvoll vor dem Strafraum der Brandenburger auf. Tommy Kind legte nach Heinze-Zuspiel zurück, doch drei Chemiker waren sich nicht einig. So ging es mit einem 1:0 für die Hausherren in die Kabinen.

Gladrow ist zur Stelle

Nach dem Wechsel hätte die Grün-Weißen schnell auf 2:0 erhöhen können. Abwehrspieler Alexander Rodriquez-Schwarz hatte sich in die Offensive eingeschaltet und hämmerte das Leder an die Latte des Fürstenwalder Gehäuses. Möglichkeit vertan, was den Fürstenwaldern in die Karten spielte.



Das Team von Matthias Maucksch kam zum Ausgleich. Im Prinzip ein Geschenk der Leutzscher, die nicht konsequent genug störten. Rico Gladrow war nicht vom Ball zu trennen und schoss die Kugel zum 1:1 (55.) in die Maschen. Und es kam noch schlimmer für die Demuth-Schützlinge. Nach einem Fehlabspiel im Mittelfeld war erneut Gladrow zur Stelle und erhöhte auf 2:1 (58.) für seine Farben. Gladrow mit dem Doppelpack, an dem die Chemiker schwer zu knaupeln hatten. Hier konnte nur noch ein Wunder helfen. Das blieb aus und Chemie schlitterte in die vierte Niederlage. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Das sagten die Trainer

Matthias Maucksch (FSV Union Fürstenwalde): "Ich freue mich sehr über die drei Punkte. Die Art und Weise sei erst einmal dahin gestellt. Chemie stand von Anfang an sehr kompakt. Als wir besser wurden, erzielten die Leutzscher das 1:0. In der Halbzeit haben wir dann nachjustiert. So kamen wir besser ins Spiel. Ich denke, am Ende ist das Resultat gerecht. Ich wünsche Chemie für die nächsten Spiele viel Erfolg."

Dietmar Demuth (BSG Chemie Leipzig): "Schwer, jetzt die richtigen Wortet zu finden. Die ersten 45 Minuten waren unsere besten Minuten in der Regionalliga. Ich habe meine Spieler in der Halbzeit gewarnt, dass sich jetzt der Gegner wehren wird. Und trotzdem machen wir amateurhafte Fehler: einfache Pässe kamen nicht an, einfache Ballverluste. Wenn man 1:0 führt, erwartet man, das man gewinnt oder zumindest einen Punkt mitnimmt."