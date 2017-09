Gegen die spielstarken Gäste aus der Hauptstadt hatte die Budissa-Abwehr zunächst alle Hände voll zu tun. Der BAK machte von Beginn an mit viel Tempo das Spiel, störte den Bautzener Spielaufbau zeitig, war vor allem über die schnellen Enes Küc und Seref Özcan gefährlich. Die erste Chance hatten aber die Gastgeber, Johann Weiß verzog nach einem Konter nur knapp (6.). Kurz darauf kamen die Gäste zu ihrem ihren ersten Hochkaräter - was für eine kuriose Chance: Can Beklan Coskun fasste sich bei einem Freistoß hinter der Mittellinie ein Herz und schoss aus 60 Metern auf das Tor. Bautzen-Keeper Maik Ebersbach sah den Ball gegen die tief stehende Sonne nicht richtig, die Kunststoffkugel knallte gegen die Latte (8.).

Markus Zschiesche (Berlin): "Respekt und Glückwunsch an Bautzen. Das war heute wirklich Leidenschaft. Damit hat sich Bautzen auch den Punkt verdient. Aber meine Mannschaft muss einfach zeitig führen. Das Tor für Bautzen kam aus dem Nichts. Wir kommen dann gut zurück. In der zweiten Halbzeit müssen wir es besser ausspielen. Die Rote Karte war berechtigt. Ich hätte aber gern elf Leute gegen elf Leute gespielt. Man muss gegen zehn Leute einen Schritt mehr machen, um die Überzahl herzustellen. Torchancen hatten wir in der zweiten Hälfte nicht mehr so deutlich. Am Ende müssen wir den Punkt mitnehmen. Wir sind nicht zufrieden, nehmen das aber so mit."



Torsten Gütschow (Bautzen): "Es war ein gelungener Nachmittag, auch wenn ein Stammspieler verletzt wurde und ein wichtiger Mann die Rote Karte sah. Jetzt müssen wir sehen, wie wir am Dienstag beim nächsten Spiel klarkommen. Wir haben mit Leidenschaft überzeugt. Wir haben nicht die Möglichkeiten wie der BAK. Ich bin in dieser Saison aber sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Mit einem Mann weniger haben wir das Spiel gut gelöst, wir haben die Räume eng gehalten. Die Mannschaft lebt. Wir sind ein Haufen, der zusammenhält, die Mannschaft, der Vorstand, die Fans. Mit unseren Möglichkeiten haben wir uns den Punkt heute redlich verdient."