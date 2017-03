Am Ende konnten die 367 Zuschauer dennoch noch ein Tor der Heimmannschaft sehen. Nachdem der in der 80. Minute eingewechselte Uzoma Eke Kloß im Strafraum gefoult hatte, zeigte Schiedsrichter Marko Wartmann sofort zum Elfmeterpunkt. Den folgenden Elfer verwandelte schließlich Hoßmann. Das war dann auch der Schlusspunkt in der Partie an der Müllerwiese.

Das sagten die Trainer:



Goslar (Berlin):

Ich nehme es nicht als selbstverständlich hin, wenn man als Gästetrainer Komplimente von den heimischen Fans bekommt. Ich denke, da hat man nicht allzu viel falsch gemacht. Budissa ist eine Mannschaft, die von der Mentalität und der Emotion kommt. Wenn das Spiel lange Zeit 0:0 steht, müssen wir hier sehr lange kratzen und beißen. Die erste Halbzeit war eine der stärksten, die wir bisher gespielt haben. Wir haben versucht auch spielerisch die Tore zu erzielen. Wenn Bautzen in der 80. die erste Ecke bekommt, haben wir nicht so viel falsch gemacht.



Linkert (Bautzen):

Glückwunsch an den BAK, die hier hochverdient gewonnen haben. Das ist außer Frage. Wir hatten einen Plan in der ersten Halbzeit. Der ist nicht aufgegangen. Wir wollten auch Akzente nach vorne setzen mit langen hohen Bällen. In den Situationen fehlen uns dann die Zentimeter Wachheit, manchmal aber auch die Qualität. Was mich gestört hat, ist, dass wir zu wenig Mentalität gezeigt haben. Der Gegner hat aber auch sehr viel Qualität im fußballerischen Bereich. Deswegen haben wir am Ende auch verdient 4:0 zurückgelegen.