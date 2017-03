Im Stadion an der Müllerwiese erwischten die Bautzener den denkmöglich schlechtesten Start. Die Gäste kombinierten sich gefällig durch die Abwehrreihe des FSV. Benjamin Förster erhielt im Strafraum den Ball und wurde durch Patrik Baudis gefoult. Den fälligen Elfmeter nahm sich Fabio Viteritti an und vollendete eiskalt zur frühen Führung für die Cottbuser (2.).

Die Gäste aus Brandenburg standen sehr hoch und drückten die Gastgeber weiter in ihre eigene Hälfte. Das führte wiederum zu vielen einfach Passfehlern bei der Budissa. Das Team von Claus-Dieter Wollitz zeigte sich in der ersten Halbzeit enorm effizient und nutzte auch die zweite große Chance des Spiels. Förster und Joshua Putze setzten sich mit einem Doppelpass auf der linken Außenbahn durch. Der letztgenannte zündete dann plötzlich den „Turbo“ und schloss aus ca. 15 Metern platziert ab. FSV-Keeper Norman Wohlfeld konnte nur noch hinterherschauen und ein weiteres Gegentor quittieren (9.).

Darauf versuchten die Sachsen durch Kampf in die Partie zu finden. Jedoch fehlten im ersten Abschnitt die spielerischen Mittel und die letzte Genauigkeit, um die Gäste unter Druck zu setzen. Die Gastgeber brachen zum Erschrecken der Zuschauer völlig ein und kassierten weitere Gegentore. Lasse Schlüter mit einem platzierten Schuss (32.) aus ca. 13 Metern und Putze (35.) sorgten dafür, dass die Bautzener noch vor dem Halbzeitpfiff mit 0:4 in Rückstand gerieten. Beide Tore wurden wieder über die schwache linke Abwehrseite der Gastgeber herausgespielt.

In der zweiten Hälfte stand der Kampf im Vordergrund. Patrick Baudis (rechts, Bautzen) und Benjamin Förster (links, Cottbus) im Kopfballduell. Bildrechte: Torsten Zettl

Nach der Halbzeitpause schickte FSV-Trainer Torsten Gütschow sein Team unverändert zurück auf den Rasen und hoffte auf eine Leistungssteigerung seiner Elf. Die Oberlausitzer versuchten in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit, die Partie etwas zu beruhigen und den Cottbusern so etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dies gelang auch teilweise. Jedoch konnte man in der eigenem Offensive keinerlei Akzente setzen. Es fehlten heute einfach die spielerischen Mittel, um die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz ernsthaft zu gefährden.