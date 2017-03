Nach diesem unglücklichen Spielverlauf kamen die Bautzner mit viel Wut aus der Kabine und in der 47. Minute auch gleich zum Anschlusstreffer. Nach einem Tohuwabohu im Union-16er gelangte Maik Salewski an den Ball und drosch ihn aus elf Metern in die Maschen. Doch die Fürstenwalder hatten an diesem Abend einfach eine gnadenlose Effizienz. In der 61. Minute erhöhte Ingo Wunderlich per Kopfball nach einer Flanke von Onur Yesilli auf 3:1, sechs Minuten später legte Rico Gladrow per Schuss von der Strafraumlinie ins kurze Eck nach.