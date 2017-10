Bei Wind und Wetter präsentierten sich die Sachsen und die Brandenburger in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. Dabei erarbeitete sich die Budissa viel Ballbesitz und mehrere Torchancen. Durch einen Patzer von Kunze geriet Bautzen aber unglücklich in Rückstand. Der Linksverteidiger wollte zurückspielen, doch Lukas Stagge schnappte sich den Ball, umkurvte Torwart Maik Ebersbach und markierte die Gästeführung (29.). Bautzens Trainer Torsten Gütschow musste sich nach diesem Bock an den Kopf fassen.

Nach der Pause gingen die Gäste aber erneut in Führung: Nach einem Freistoß von Rico Gladrow von der rechten Seite stieg Burim Halili am höchsten und köpfte den Ball in den Kasten (49.). In der Folge kombinierte Fürstenwalde sicher. Budissa Bautzen versuchte es hingegen mit Hauruck-Fußball. FSV-Spieler Schmidt hatte aber ein mögliches Traumtor auf dem Fuß. Seinen Freistoß aus etwa 20 Metern brachte er auf die linke obere Ecke, doch Union-Schlussmann Oliver Birnbaum streckte sich und parierte.