Zunächst war es eine muntere Partie mit besseren Gastgebern. Lok nutzte seine erste Chance gleich zur Führung, als Becker die Kugel aus 16 m unter die Latte donnerte (21.). Danach plätscherte die Begegnung bei nur drei Grad lange vor sich hin. Lok verwaltete nur. Das wurde bestraft. Bautzen drehte durch einen Doppelschlag von Joker Hermann (68.) und Barth (70.) das Spiel. Beide Male legte der an diesem Abend überragende Salewski vor. Lok blieb lange zu passiv und wurde deshalb nicht zu unrecht bestraft. Bei den Gästen fehlte Coach Heiko Scholz, der beim Pokalhalbfinale Chemnitz gegen Zwickau die möglichen Finalgegner für das Sachsenpokal-Endspiel beobachtete. Ihn vertrat Co-Trainer Rüdiger Hoppe.

Rüdiger Hoppe (Lok Leipzig): "Wir haben nicht den Fußball gespielt, den wir spielen wollten. Lange Bälle nach vorne sind nicht unser Spiel. Als wir das erste Mal richtig Fußball gespielt haben, gelang uns auch das 1:0. In der zweiten Halbzeit haben wir keinen richtigen Fußball gespielt und uns keine einzige Torchance heraus gespielt."

Torsten Gütschow Bildrechte: IMAGO

Torsten Gütschow (Bautzen): "Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie sich belohnt hat. Weil wir die letzten Wochen immer gut gespielt haben, aber da hat uns einfach das Glück gefehlt, auch einmal in Führung zu gehen. In der ersten Halbzeit haben wir wenig zugelassen und hatten auch unsere Chancen. Da haben wir wieder einmal ein dummes Gegentor bekommen. Ich sagte in der Pause, wir sollten weiter aggressiv nach vorne spielen und mehr auf das Tor schießen. Ich bin stolz, dass wir den Sieg diesmal über die Zeit gebracht haben."