Budissa Bautzen hat den Griechen Theocharis Iliadis verpflichtet. Der 20-jährige Rechtsfuß ist erstmalig in Deutschland, bisher hat er nur in seinem Heimatland Griechenland gespielt. Dort war er für den Verein Achilleas Neokesarias in der dritten griechischen Liga spielberechtigt. Der robuste und körperbetont spielende Grieche ist für die Innenverteidigerposition vorgesehen und dafür besonders prädestiniert.



Budissen-Coach Reimund Linkert freut sich, mit Theocharis Iliadis die derzeit vakante Stelle in der Innenverteidigung wieder vollständig besetzen zu können. Der neue Innenverteidiger hat zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet.