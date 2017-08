Ebersbach hält Elfmeter

Die Partie begann gleich mit einem Aufreger: Nach einem Foul von Pavel Patka an Auerbachs Marc-Philipp Zimmermann entschied der Referee bereits in der 4. Minute auf Strafstoß. Den fälligen Elfer trat Philipp Kötzsch, doch Budissa-Schlussmann Maik Ebersbach konnte die Kugel unter sich begraben (5.). Die erste Offensivaktion der Gastgeber hatte in der 8. Minute Jonas Krautschick, der den Ball nach einer Ecke aus zehn Metern über die Querlatte köpfte. Maik Ebersbach im Tor der Bautzner hält den frühen Elfmeter gegen die Hausherren. Philipp Kötzsch hatte den Elfer getreten. Bildrechte: Torsten Zettl

Auerbach lauert auf Konter - Bautzen ohne Ideen

Luftduell vor dem Auerbacher Tor zwischen Kevin Bönisch (links, Bautzen) und Marcin Sieber (rechts, Auerbach). Bildrechte: Torsten Zettl Im Anschluss belauerten sich die Teams im Mittelfeld. Keiner wollte den ersten Fehler begehen. Somit blieben Chancen Mangelware. Nach 20 Minuten wurde Auerbach aktiver. Vor allem die schnellen Spitzen Danny Wild und Zimmermann waren um schnörkelloses Spiel nach vorn bemüht. Von Bautzen war dagegen kaum etwas zu sehen. Die Lausitzer schoben sich die Bälle ohne Ideen hin und her. In der 39. wurde es endlich wieder gefährlich: Dabei trudelte ein Schuss von Bautzens Tony Schmidt, der von Marcin Sieber nicht mehr richtig geklärt werden konnte, in Richtung Auerbacher Tor, um dann doch am Pfosten zu landen. Den zurückspringenden Ball konnten die Vogtländer dann klären.

Teams neutralisieren sich

Auch nach der Pause blieb die Partie eine zähe Angelegenheit. Auerbach war um schnelle Gegenstöße bemüht und lauerte auf Fehler der Bautzener. Doch die Abwehrreihen beider Teams machten die Räume eng und ließen keine klaren Chancen zu.

Milde trifft die Querlatte

So dauerte es bis zur 83. Minute, als Jonas Mack mit einem Hechtkopfball aus Nahdistanz an VfB-Keeper Stefan Schmidt scheiterte. 60 Sekunden später hatte Paul Milde Pech, dass sein 25-Meter-Schuss nur an der Querlatte landete. Somit blieb es am Ende beim torlosen Remis.

Das sagten die Trainer:



Michael Hiemisch (Auerbach): "Es war das erwartete Kampfspiel und nicht gerade ein Leckerbissen. Beide Mannschaften haben mit vielen langen Bällen in die Spitze operiert. Es gab unwahrscheinlich viele zweite Bälle, die umkämpft waren. Den Elfmeter haben wir leider nicht gemacht. Danach wurden wir etwas ängstlich. Wir sind in der Abwehr zumindest stabiler geworden und haben uns Chancen erarbeitet, leider haben wir keine genutzt. Der Spielverlauf geht aber in Ordnung."