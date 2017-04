Fußball | Regionalliga Nordhausen bleibt Bautzens Angstgegner

27. Spieltag

Wacker Nordhausen hat auch das sechste Regionalliga-Duell mit Budissa Bautzen gewonnen. Die Thüringer setzten sich am Sonntag knapp mit 1:0 durch. Wacker enttäuschte über weite Strecken, schlug gegen ersatzgeschwächte Oberlausitzer in einer Situation aber eiskalt zu. Damit ging auch das sechste Regionalligaspiel beider Klubs mit einem Tor Unterschied an Nordhausen. Bautzen bleibt im Jahr 2017 sieglos und ohne Punktgewinn vor heimischem Publikum.