Jena überlegen - Bautzen schwächt sich selber

Nach dem eher suboptimalen Rückrundenstart des FC Carl Zeiss Jena in die neue Saison empfing man heute den FSV Budissa Bautzen. Vor rund 2.500 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld schickten beide Trainer ihre Mannschaften mit offensiver Ausrichtung in die Begegnung.

Der Tabellenführer erhöhte von Beginn an die Schlagzahl und drückte die Gäste tief in ihre eigene Hälfte. So war es FCC-Spieler Timmy Thiele, der mit einem satten Schuss die erste Torchance für die Jenaer hatte (6.). Jedoch ließen sich die Bautzener davon nicht beeindrucken und versuchten die Gastgeber mit schnellen Kontern zu überraschen. Dies gelang auch fast durch Marko Zuljevic. Dieser scheiterte aus ca. 14 Metern an dem stark reagierenden FCC-Torwart Raphael Koczor (8.).

Norman Wohlfeld (Budissa Bautzen) diskutiert noch mit Schiri Christian Allwardt, doch den roten Karton kann er nicht verhindern. Bildrechte: Torsten Zettl In den nachfolgenden Spielminuten übernahmen die Saalestädter immer deutlicher die Spielkontrolle und versuchten durch ihre technische Überlegenheit klare Torchancen herauszuspielen. Jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. FSV-Torwart Norman Wohlfeld unterbrach die „Ruhe“ und bekam für ein Foul kurz vor dem eigenen Strafraum die rote Karte gezeigt (24.). Nach einem schnell vorgetragenen Konter des FCC, musste sich Wohlfeld mit Firat Sucsuz messen und traf ihn unglücklich.

Danach kippte das Spiel gänzlich auf die Seite des FCC. In der 34. Minute bekam der FSV-Spieler Maik Salewski den Ball im Strafraum an die Hand. Den nachfolgenden Strafstoß verwandelte Thiele sicher zum 1:0. Bis zur Halbzeitpause konnten die Bautzener das noch knappe Ergebnis gerade so halten.

Jena startet wie die Feuerwehr - Bautzen machtlos

In der zweiten Halbzeit starteten die Hausherren wie die Feuerwehr und ließen den Mannen von Reimund Linkert keine Luft zum atmen. Dominik Bock nahm sich ein Herz und schloss aus ca. 15 Metern ab. Der Ball wurde dazu noch unglücklich abgefälscht und trudelte zur 2:0 - Führung in das FSV-Tor (46.). Kurz darauf krallte sich der Jenaer Sucsuz den Ball und traf mit einem Gewaltschuss den Querbalken.

Die zweite Halbzeit bestand nur noch aus klassischem Einbahnstraßen-Fußball. Die Gäste aus Ostsachsen kamen nicht mehr aus der eigenen Hälfte und mussten nur wenige Minuten später das 0:3 hinnehmen. Nach einer Ecke von Bock setzte sich Sören Eismann im FSV-Strafraum durch und erhöhte mit dem Hinterkopf die Führung der Hausherren. (56.).

FSV-Trainer Reimund Linkert musste die letzten von der Tribüne aus ansehen. Er wurde wegen Meckerns auf die Tribüne geschickt. Bildrechte: Torsten Zettl Die Mannschaft von Mark Zimmermann zeigte sich danach weiterhin unersättlich und legte sogar noch ein Tor nach. Eismann erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball und schickte sofort Sucsuz auf die Reise. Dieser blieb eiskalt und schob aus 10 Metern zum 4:0 ein (70.).

Dabei blieb es dann auch bis zum Schlusspfiff. Die Gäste aus Bautzen konnten nur in der Anfangsphase gut mithalten. Spätestens nach der roten Karte war der FCC eine Nummer zu groß für die stark abstiegsgefährdeten Sachsen.

Das sagten die Trainer:

Reimund Linkert (Bautzen): "Glückwunsch an das Team von Jena, die das wirklich gut gemacht haben. Aus unserer Sicht konnte das Spiel nicht schlechter losgehen mit der roten Karte. Das war relativ unnötig. Dann stehen wir gegen den Spitzenreiter mit zehn Mann auf dem Platz und bekommen das durch einen Handelfmeter das 0:1. Das 0:2 fiel durch einen abgefälschten Schuss. Somit war das Spiel für uns gelaufen und es kam nur noch darauf an, dass wir Moral beweisen. Der Sieg für Jena geht völlig in Ordnung."

Mark Zimmermann (Jena): "Das was uns in der Hinrunde in fast allen Spielen ausgezeichnet hat, haben wir heute abgerufen. Das 2:0 kurz nach der Pause ist natürlich eine Idealvorstellung. So etwas wie eine Befreiung, da danach vieles einfacher wird für uns. Ich will, dass wir eine gewisse Souveränität ausstrahlen und so auftreten, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Dies ist uns heute perfekt gelungen."