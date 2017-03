Eismann mit der Führung für überlegene Jenear

Jena begann wieder mit Justin Gerlach in der Startelf. Der frischgebackene Papa lief Dennis Slamar auf. Zudem begann Manfred Starke für Firat Sucsuz. Zu Beginn lieferten beide Teams den gut 3.400 Zuschauern eine unterhaltsame Partie. Thiele hatte die erste Chance für die Hausherren, ein Berliner konnte seinen Kopfball noch auf der Linie klären (8.). Nach etwa 20 Minuten übernahm Jena dann das Kommando und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. René Eckardt schoss aus 18 Metern drüber (27.). Sechs Minuten später sorgten Sören Eismann für das 1:0, indem er eine Ecke von Dominik Bock per Kopf in die Maschen bugsierte. Bis zur Pause vergaben Timmy Thiele und erneut Eismann weitere gute Gelegenheiten für die Hausherren.

Hertha nutzt CZ-Fünf-Minuten-Schlaf - Eismann retten einen Punkt

Zweikampf zwischen Körber und Friede (Berlin) mit Jenas Kühne. Bildrechte: IMAGO Nach der Pause nutzte Berlin eine fünfminütige "Tiefschlaf- Einlage" von CZ, um die Partie zu drehen. Zunähst vertendelte Gerlach den Ball im eigenen Strafraum, sodass Fabio Mirbach aus etwa zehn Metern nur noch einschieben musste (47.). Kurz darauf gar das 1:2 durch Berlins Pal Dardai, für den sich kein CZ-Akteur zuständig fühlte (53.).



Danach legte Jena einen einzigartigen Sturmlauf hin. Niclas Erlbeck per Heber (54./aufs Tornetz), Bock per Freistoß (60./gehalten), Erlbeck aus 16 Metern (69./Latte), Buval per Kopf (74./vorbei), Kühne (77./vorbei) und erneut Erlbeck (83./Innenpfosten) vergaben teils hochkarätige Chancen zum Ausgleich. Als fast schon keiner mehr mit einem Punkt rechnete, verwertete Eismann eine Ecke von Maximilian Wolfram in der Nachspielzeit per Kopf zum 2:2. Dabei blieb es. Mit dem Remis hat Jena nun acht Zähler Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Cottbus.

Das sagten die Trainer: