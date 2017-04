Verdiente Jenaer Führung

Nach dem 1:3 in Cottbus hieß es für die Jenaer: Nicht nervös werden und die richtige Antwort geben. Auf Teufel komm raus legten die Zeiss-Kicker nicht los, hatten aber bereits nach vier Minuten die erste große Chance. Manfred Starke bediente Timmy Thiele, dessen Schuss um Zentimeter am langen Pfosten des Luckenwalder Kasten vorbeizischte. Ein erster Warnschuss. In der Folge hatten die Jenaer alles im Griff. In den Vordergrund schob sich immer wieder Thiele, der fleißig arbeitete, aber im Abschluss noch nicht die Präzision entwickelte.



Die hatte in der 28. Minute Maximilian Wolfram, der von der Strafraumgrenze abzog und die verdiente FCC-Führung erzielte. Der Ball schlug vom linken Innenpfosten im Netz ein – keine Chance für Luckenwaldes Schlussmann Robert Petereit. Fortan kontrollierte Jena das Geschehen weiter, von den Gästen aus Brandenburg kam wenig. Mit einem hochverdienten 1:0 ging es in die Kabinen. Das Manko der Thüringer: Es hätten durchaus ein paar Tore mehr sein können. Timmy Thiele machte ein starkes Spiel, erarbeitete sich viele Chancen und steuerte ein Tor bei. Bildrechte: IMAGO

Zeiss-Kicker erhöhen den Druck

Nach der Pause knüpften die Zimmermann-Schützlinge nahtlos an die erste Hälfte an. Sie starteten ein Powerplay gegen überforderte Luckenwalder, die es höchstens mit zaghaften Schüsschen probierten. Die FCC-Kicker waren ständig im Vorwärtsgang, hatte aber noch nicht das richtige Zielwasser getrunken. In der 58. Minute traf Dennis Slamar nach einem Eckstoß per Kopf nur die Latte.



Das Leder wollte einfach nicht rein, doch nach einer guten Stunde war es dann geschafft. Nach einem Missverständnis in der Luckenwalder Abwehr umspielte Bedi Buval den Luckenwalder Torhüter und vollendete zum 2:0. Das war’s aber noch nicht. Endlich durfte sich auch der quirlige Thiele freuen. Nachdem er kurz zuvor nur die Latte getroffen hatte, machte es der Stürmer in der 71. Minute besser. Der 25-Jährige spitzelte Torhüter Petereit den Ball weg und vollendete zum 3:0. Danach ließen es die Jenaer gemächlich ausklingen und freuten sich beim Blick auf die Tabelle, denn der Vorsprung auf Cottbus beträgt jetzt sieben Zähler.

Das sagten die Trainer:

Ingo Nachtigall (FSV 63 Luckenwalde): "Jena hat das Spiel hochverdient gewonnen. Wir haben wieder mit dem letzten Aufgebot gespielt, wie schon fast die gesamte Saison. Für uns stehen jetzt noch wichtige Aufgaben an. Da Bautzen wieder nicht gewonnen hat, sieht es für uns in der Tabelle gut aus. Wir werden versuchen, am 7. Mai Cottbus einen Punkt abzuknöpfen. Vorausgesetzt, dass uns Mark Zimmermann Bratwürste nach Luckenwalde bringt." Luckenwaldes Trainer Ingo Nachtigall mit einem verlockenden Angebot an die Jenaer. Bildrechte: IMAGO

Mark Zimmermann (FC Carl Zeiss Jena): „Wir wollten von Anfang klar machen, dass für Luckenwalde hier nichts zu holen ist. Zu Beginn des Spiels fanden wir noch nicht den richtigen Weg, wichtig war aber das 1:0 noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck erhöht und hätten noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können.“ Mark Zimmermann in der "Bringepflicht" für eine ordentliche Fuhre Thüringer Bratwürste. Bildrechte: IMAGO