Thiele vergibt Führung

Timmy Thiele (Jena) enttäuscht am Boden nach vergebener Torchance. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Im Duell der torgefährlichsten Mannschaften der Liga – Jena hat 62 Tore erzielt, RBL II nur einen Treffer weniger – blieb die erste Halbzeit ohne Zählbares, aber nicht ohne Chancen. Allerdings dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Jena den Torschrei auf den Lippen hatte. Timmy Thiele, der nach einer Knöchelblessur rechtzeitig fit geworden war, schob die Kugel aus zehn Metern freistehend haarscharf am langen Pfosten. Kurz danach stand der beste Torschütze des Spitzenreiters wieder im Fokus. Nach einem Ball in die Tiefe lief er Antony Barylla (spielt kommende Saison in Zwickau) davon, verstolperte den Ball aber kurz vorm Abschluss. Mehr Chancen ließ die gut sortierte RB-Defensive nicht zu. Jena verteidigte ebenfalls hellwach und leistete sich erst in der Endphase der ersten Halbzeit einige Nachlässigkeiten. Einzig Keeper Rapahel Koczor, der in allen bisherigen 31 Spielen im Jena-Tor stand, war es zu verdanken, dass es mit einem 0:0 in die Kabine ging. Der Keeper rettete mit einer Glanztat gegen John-Patrick Strauß, der nach dem besten Angriff der Gäste frei vorm Tor stand (45.). "Wir müssen schneller in die Tiefe spielen“, meinte der verletzte René Eckardt, der seinen Teamkollegen aber "insgesamt ein gutes Spiel" bescheinigte, in der Halbzeitpause im MDR.

Strauß trifft - Buval antwortet in letzter Sekunde

Packendes Luftduell: Maximilian Wolfram (Jena) gegen Felix Beiersdorf (RB II). Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Nach der Pause erwischte Leipzig den besseren Start. Die jungen Wilden standen in der Defensive sicher und setzten Jena mit Pressing unter Druck. In der 51. Minute fand Federico Palacios die Lücke. Der beste Schütze der Liga startete durch, scheiterte aber an Raphael Koczor, beim Nachschuss von John-Patrick Strauß war der Keeper dann machtlos. Leipzig führte – und zwar verdient. Jena kam nur noch sporadisch gefährlich vor das Tor und fand spielerisch kaum Lösungen. Einzig beim Schuss von Thiele flammte Torgefahr auf. Florian Sowade, der erst sein zweites Regionalligaspiel absolvierte, hielt den Ball sicher. Sowade stand im Kasten, weil Benjamin Bellot bei einem Probetraining in den USA weilte. Für die RB-Kicker sind die letzten Spiele auch ein Schaulaufen. Die Mannschaft wird nach der Saison vom Spielbetrieb abgemeldet. Jeder Akteur spielt momentan auch um seine eigene Zukunft und das war den Spielern anzumerken. Vor allem in der Defensive zeigte sich Leipzig im Vergleich zur ersten Saisonhälfte stark verbessert.

Buval macht Jena froh

Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Jena kam einfach nicht mehr zu gefährlichen Angriffen, patzte selbst bei den sonst so starken Standards und taumelte der zweiten Heimniederlage entgegen. In den Schlusssekunden überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst sah der Leipziger Fridolin Wagner nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot, dann brachte der eingewechselte Bedi Buval das Stadion zum Kochen. Er traf in allerletzter Sekunde aus Nahdistanz zum 1:1. Pikant: Auf den Tag genau vor fünf Jahren stieg Jena aus der 3. Liga ab, weil Babelsberg sein Heimspiel gewann. Heute leisteten die Filmstädter Schützenhilfe. Fußball schreibt eben doch die besten Geschichten.

Relegationsspiele wohl gegen Viktoria Köln

Carl Zeiss Jena hat jetzt vier Wochen Zeit, um sich auf die alles entscheidenden beiden Relegationsspiele vorzubereiten. "So früh alles zu regeln ist perfekt. Ich denke, dass sich unsere Spieler nicht hängen lassen und so weitermachen wie bisher. Bei der Relegation brauchst du Glück, absolut fitte Spieler, die brennen und wir müssen an beiden Tagen sehr gut drauf sein", sagte Trainer Mark Zimmermann. Der Gegner wird der Sieger der Weststaffel sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Viktoria Köln. Am Sonntag (28. Mai) tritt Jena zunächst auswärts an, das Rückspiel soll eigentlich am Mittwoch (31. Mai) in Jena steigen. Problem dabei: An diesem Tag ist das Stadion in Jena durch einen Firmenlauf vermietet...

Das sagte der Trainer:

Mark Zimmermann (Jena): "Wir sind richtig gut in das Spiel gekommen, waren dann aber fünf Minuten vor und nach der Pause kopflos. In dieser Phase haben wir das Spiel aus der Hand gegeben, zuvor hätten wir ein Tor machen könnnen. Leipzig ist dann verdient in Führung gegangen. Unsere Moral danach war topp, es hat keiner aufgesteckt, der unbändige Wille hat zum 1:1 geführt. Ich glaube, es war noch nie so laut im Stadion wie nach dem Ausgleich."

Über dieses Thema berichtet "Sport im Osten" MDR FERNSEHEN | 29.04.2017 | ab 16:30 Uhr