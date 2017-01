Thüringenduell eröffnet die Regionalliga Nordost 2017

Der ZFC Meuselwitz hat in der ersten Partie des Jahres in der Regionalliga Nordost Tabellenführer Carl Zeiss Jena die erste Heimniederlage beigebracht. Im Dezember musste die Regionalligapartie noch witterungsbedingt ausfallen. Jenas Trainer Mark Zimmermann musste zwei Änderungen vornehmen. Dennis Slamar und Dominik Bock ersetzen Justin Gerlach (Rot) und Manfred Starke (Virus). Heiko Weber muss mit dem ZFC auf Kapitän Sebastian Albert und Fabian Raithel verzichten, Yves Brinkmann und Felix Müller begannen stattdessen. Jena stand zu Hause bisher in neun Heimspielen bei sieben Siegen, zwei 0:0-Remis und einem Torverhältnis von 19:0.

Dadashov legt vor - Slamar kann kontern

Ins Spiel ging Jena in gelb-blauen Trikots, Meuselwitz wie gewohnt in Rot. Von Beginn an war klar, dass die Hausherren das Spiel diktieren wollten. Jena versuchte den Ball laufen zu lassen und in die Nähe des ZFC-Tors zu kombinieren. Die Gäste standen sehr stabil in der Defensive und nutzten vor dem Tor der Gastgeber die Chancen eiskalt. Die Führung erzielte Rufat Dadashov (18.) mit dem ersten guten Angriff des Spiels. Von der Strafraumgrenze schloss der Angreifer in die linke untere Ecke ab und ließ Raphael Koczor keine Chance. Den Rückstand konnte Dennis Slamar mit einem mustergültigen Kopfball vor der Pause (38.) noch egalisieren. Nachdem es zuvor im Strafraum eine strittige Szene gab, spielten die Jenaer die Situation weiter und machten den bis dato verdienten Ausgleich noch vor der Halbzeit. Erzielte mit dem ersten Schuss auch gleich das erste Tor des Tages, ZFC-Stürmer Rufat Dadashov. Bildrechte: IMAGO

Slamar diesmal unglücklich - Carl Zeiss fehlt die Präzision

Zwei Wechsel gab es in der Halbzeit. Timmy Thiele kam bei Carl Zeiss für Rene Eckardt und Michael Rudolph für Yves Brinkmann bei den Meuselwitzern. Am Spielverlauf änderte das zunächst nichts. Das Spiel ging weiter, wie es aufgehört hatte. Jena verlagerte das Spiel in die Meuselwitzer Hälfte, die Gäste hingegen verteidigten sehr gut und warteten auf die eine Chance über einen Konter oder Standard. Nach einer knappen Stunde kam diese dann und der ZFC ging durch ein Eigentor erneut in Führung (59.). Einen Freistoß von halb-rechts, der in den Strafraum segelte, wollte Slamar klären, streifte das Leder aber nur und verlängerte damit unglücklich ins eigene Tor. Diesmal konnten die Gastgeber nicht mehr zurückkommen. Mit starkem kämpferischen Einsatz holten sich die Ostthüringer die drei Punkte. Der ZFC Meuselwitz bleibt trotz der Punkte auf dem 13. Platz, Jena ist trotz der Niederlage weiter an der Tabellenspitze. Sah sein Team am heutigen Tage nicht wie gewohnt, Jenas Trainer Mark Zimmermann. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Das sagten die Trainer:

Heiko Weber (Meuselwitz): Wir haben in der ersten Halbzeit eine sehr schwache Partie gesehen, sind sehr glücklich in Führung gegangen und konnten mit viel Glück das 1:1 mit in die Pause nehmen. In der Pause habe ich meinen Spielern gesagt, wenn wir so weiterspielen, werden wir hier hoch verlieren. Aber auch in der zweiten Halbzeit gingen wir durch ein wahnsinnig glückliches Tor in Führung und haben es Jena danach unglaublich schwer gemacht.