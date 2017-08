Die Chemiker wurden von den Babelsbergern schnell in die Defensive gedrängt, standen aber gut. Kapitän Karau formierte seine Abwehr, zudem war Keeper Latendresse-Levesque ein sicherer Rückhalt. Die Gäste hatten leichte Schnelligkeitsvorteile und pressten früh, was einen ordentlichen Spielaufbau der Leutzscher verhinderte. Die großen Chancen ergaben sich für die Gäste aber nicht. In der 23. Minute marschierte Babelsbergs Hoffmann an der gesamten Chemie-Abwehr vorbei, sein Schuss war aber kein Problem für Latendresse-Levesque.



Kurz danach waren auch die Grün-Weißen am Zuge - und das sah verheißungsvoll aus. Nach einem Freistoß von L. Schmidt köpfte Karau jedoch neben das Tor. Die Leutzscher probierten es zumeist über die linke Seite über Wendt und Heinze, im Abschluss fehlte aber bei den Abnehmern die Genauigkeit. Insgesamt trat Babelsberg in der ersten Hälfte sehr robust auf, Chemie hatte Probleme im Spielaufbau. Dennoch verkaufte sich der Aufsteiger gegen starke Gäste sehr ordentlich.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister