Wie die Lausitzer am Freitag mitteilten, verurteilte der Nordostdeutsche Fußball-Verband den FCE anders als anfangs vorgesehen nicht zu einem Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Partie am 2. August im Stadion der Freundschaft. Die Berufungsverhandlungen vor dem Verbandsgericht des NOFV hatten am Donnerstag stattgefunden. Dabei ging es um Vorfälle in Bautzen, Leipzig, Meuselwitz und Babelsberg. Energie Cottbus erklärte auf seiner Vereinsseite: "Dennoch sind die Urteile mit finanziellen Aufwendungen, Sanktionen und Auflagen versehen. Die schriftliche Zustellung erfolgt voraussichtlich in der kommenden Woche, erst dann werden die inhaltlichen Festlegungen bekanntgegeben."