Die Chemiker, die zuvor zwei Spiele in Folge zu Hause nicht verloren hatten, setzten auch dieses Mal wieder auf ein 4-1-4-1. Die Berliner agierten auf der anderen Seite sehr defensiv, mit teilweise fünf Mann in der Abwehr. Chancen ergaben sich daher vor allem aus Einzelaktionen der spielerisch-gewandten Berliner. Die Größte hatte dabei Ümit Ergirdi in der 30., als er nach einem Ballverlust alleine auf den Chemie-Schlussmann Julien Latendresse-Levesque zu lief und den Ball auch schon an ihm vorbeigelegt hatte. Manuel Wajer konnte jedoch noch auf der Linie retten. Fast im Gegenstoß brachte eben dieser Wajer Chemie dann aber in Führung (34.). Nach einem Freistoß von Daniel Heinze aus dem rechten Halbfeld kommt zunächst niemand an den Ball und so landet der Ball bei Wajer, der aus vier Metern Dominik Kisiel keine Chance lässt und zum 1:0 einschiebt.