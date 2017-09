Mehr als 3.100 Fans haben am Samstag bei einem Benefizspiel im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark für eine tolle Stimmung gesorgt. Regionalligist BSG Chemie Leipzig und die zweite Vertretung von Schalke 04 standen sich gegenüber. Und die Gäste brachten nicht nur Teammanager und Ex-Nationalspieler Gerald Asamopah mit an die Pleiße, sondern auch beeindruckende 800 Fans. Nach einer abwechslungsreichen Partie gewannen am Ende die Gäste mit 4:2. Manuel Wajer und der japanische Neuzugang Rintaro Yajima trafen für die Leutzscher, die sich aber erneut einige Schwächen in der Defensive leisteten.

Chemie-Neuzugang Rintaro Yajima traf. Bildrechte: Worbser