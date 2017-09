Chemie wurde von den Nordhäusern schnell in die Defensive gedrängt. Die Leutzscher Abwehr stand aber sicher und hatte bei den hohen Bällen der Gäste keine Probleme. Von Entlastungsangriffen war bei den Chemikern eine Weile nichts zu sehen, doch nach einer Viertelstunde kämpften sich die Leutzscher Meter um Meter nach vorn. Sie wurden mutiger.



In der 25. Minute hatte Daniel Heinze endlich die erste nennenswerte Chance für die Hausherren. Der Mittelfeldspieler nahm die Kugel direkt, verzog allerdings aus 22 Metern rechts neben den Kasten. Kurz danach setzte Nordhausens Bedi Buval den Kollegen Lucas Scholl in Szene. Sein Schuss von der Strafraumgrenze zischte knapp am Tor von Chemie-Schlussmann Julien Latendresse-Levesque vorbei. Ansonsten waren Möglichkeiten auf beiden Seiten rar gesät.



Kurze Analyse zur Halbzeit. Kaum waren die Nordhäuser in Ballbesitz, formierte sich bei Chemie eine Sechserkette. Rintaro Yajima stellte die Passwege zu, vorn attackierten Heinze und Max Hermann die ballführenden Wacker-Spieler. Zudem heftete sich Lars Schmidt an die Fersen von Nordhausens Cihan Ucar und verfolgte den Türken auf Schritt und Tritt.

Rintaro Yajima wirbelt vor Nordhausens Cihan Ucar. Bildrechte: Picture Point