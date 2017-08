Bautzen erwischte einen denkbar schlechten Start und kassierte durch Streli Mamba früh das 0:1. Nach einer Flanke von links köpfte der Energie-Stürmer sein viertes Saisontor (3.). Budissa wurde in der Folge in die Defensive gedrängt. Cottbus trat wie schon gegen Chemie Leipzig dominant auf. Budissa lief in der Anfangsphase zumeist hinterher, hatte aber auch eine gute Chance durch Daniel Hänsch, der eine Hereingabe am zweiten Pfosten verpasste.

Hänsch verpasst den Ball. Bildrechte: Torsten Zettl