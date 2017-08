Jetzt lief der Energie-Motor auf Hochtouren. Chemie-Torwart Latendresse-Levesque musste ein ums andere Mal eingreifen, klärte aber mit Bravour. Glück hatten die Leutzscher in der 28. Minute, als Förster nur die Latte traf. Und auch Zimmer nahm per Freistoß Maß und setzte den Ball an den Innenpfosten (40.). Der Chemie-Keeper stand richtig und hatte die Kugel. Als sich alles auf den Pausenpfiff vorbereitete, wurden die Chemiker vom Schiri hart bestraft. Benjamin Schmidt sah nach einem Tackling an einem Cottbuser die Ampelkarte - und die Leutzscher waren nur noch zu Zehnt.

Den personellen Nachteil konnten die Demuth-Schützlinge in der zweiten Hälfte nicht mehr kompensieren. Eine Energie-Welle nach der anderen rollte auf das Tor von Latendresse-Levesque zu, der die Treffer der Cottbuser wahrlich nicht verhindern konnte. So ging es dann Schlag auf Schlag. In der 52. Minute erhöhten die Cottbuser durch Zimmer auf 2:0. Den ersten Schuss konnte Torwart Latendresse-Levesque noch parieren, im Nachschuss war er machtlos. Fabio Vitteritti (57.) und Förster mit seinem zweiten Treffer (59.) klärten alle Fronten. Streli Mamba durfte sich auch noch einmal beweisen und stellte in der 70. Minute den 5:0-Endstand her.



Danach ließen es die Lausitzer lockerer angehen und verschonten die Chemiker mit weiteren Toren. In der 78. Minute kam bei den Gästen Mittelstürmer Tommy Kind für Philipp Wendt und sorgte sogar für etwas Belebung im Spiel der Grün-Weißen. Bewirken konnte er aber nichts mehr. Trotz der Packung feierten die mitgereisten Chemie-Fans ihr Team unaufhörlich bis zum bitteren Ende.