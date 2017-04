In der 45. Minute zeigte Schiedreichter Burda auf Freistoß für Jena, doch das Foul von De Freitas an Bock fand auf der Linie des 16-Meterraums statt. Es hätte Elfmeter geben müssen. Es hieß Durchatmen auf Seiten der Hausherren. Die zweite Halbzeit begann rasend, es ging hin und her, aber die Pässe waren meist zu ungenau. In der 59. Minute erwies dann Sören Eismann seiner Mannschaft einen Bärendienst und holte sich innerhalb weniger Minuten zwei gelbe Karten - gelb-rot! Sein Sein Halten an Weidlich erwies sich als spielentscheidende Szene. Denn Ziegenbein verwandelte den fälligen Freistoß aus 20-Metern in die rechte obere Ecke. Koczor sah nicht gut aus.

Die Entscheidung: Schiedsrichter Max Burda zeigt Sören Eismann (2. v. l., FC Carl Zeiss Jena) die Gelb-Rote Karte Bildrechte: Matthias Koch