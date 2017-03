Man merkte den Cottbussern von Beginn an an, dass sie Wiedergutmachung für die schwache Leistung beim 0:2 bei RB Leipzig II betreiben wollten. Schon nach drei Minuten hatte Lasse Schlüter eine gute Gelegenheit, als er von links in den Strafraum eindrang und gerade noch von Philipp Müller am Abschluss gehindert werden konnte.