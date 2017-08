Mit etwas mehr Biss kamen die Meuselwitzer aus der Kabine und sie sollten ihre Ausgleichschance bekommen. Francesco Lubsch erkämpfte in der 55. Minute den Ball, der dann schnell auf Janik Mäder gespielt wurde. Der Offensivmann hämmerte den Ball aus zwölf metern an den linken Außenpfosten. Danach erhöhte Energie die Schlagzahl, verdribbelte sich aber immer wieder oder spielte zu ungenau. Gefährlich wurde es in der 60. Minute dennoch, als Viteritti aus 20 Metern abzog und Braunsdorf den Ball nach vorn prallen ließ. Drei Minuten später wieder ein schneller ZFC-Angriff über die rechte Seite und Andy Trübenbach zog aus 14 Metern ab. Keeper Meyer bekam noch die Hände hoch und lenkte den Ball über das Tor. Danach wurde es hektischer, bevor Cottbus in der Schlussphase noch einmal anzog. Der flinke Viteritti passte in der 81. Minute auf den am langen Pfosten feistehenden Streli Mamba, doch der erreichte den Ball zum Glück nicht. Am Ende musste nach einem absichtlichen Handspiel noch der Cottbusser Tim Kruse mit Ampelkarte vom Platz. Doch eine Lücke fand der ZFC dennoch nicht mehr.

Rene Weinert (re.) im Duell mit Kevin Weidlich Bildrechte: IMAGO