Ganz Jena ist heiß auf die 3. Liga. Damit in den beiden Aufstiegsspielen gegen Viktoria Köln nichts mehr schiefgeht, gab und gibt es einen Ansturm auf die Tickets. Für das Auswärtsspiel am 28. Mai werden rund 4.000 Fans des FCC in Köln erwartet, ein echtes Heimspiel. Viktoria hatte zuletzt in der heimischen Spielstätte etwas mehr als 650 Fans begrüßen dürfen.