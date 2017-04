Am Sonntag sind beide Teams wieder im Einsatz. Der FCC reist zum 1. FC Lok Leipzig, Neugersdorf empfängt Union Fürstenwalde.

Vragel da Silva (Neugersdorf): "Wir waren die erste Halbzeit zu passiv und haben Jena Geschenke gemacht, da wir absolut nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Bis zur Pause haben wir ein schlechtes Spiel mit der falschen Einstellung gemacht. Die zweite Halbzeit haben wir dann ganz gut gespielt. Das Anschlusstor haben wir uns redlich verdient."

Mark Zimmermann (Jena): "In der ersten Halbzeit haben wir alles sehr gut gemacht. Der Gegner war nach dem 2:0 eigentlich schon tot. Neugersdorf hat zur Pause zweimal gewechselt. Beide Spieler haben voll eingeschlagen. Nach dem 1:2 haben wir Nerven gezeigt und wollten plötzlich nur noch verteidigen. In dieser Phase hatten wir richtig Probleme, bis wir uns dann in der Schlussphase wieder gefangen und mit dem 3:1 alles klar gemacht haben."