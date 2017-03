Bei Nordhausen musste Trainer Rene van Eck kurz umdisponieren. Beim Aufwärmen hatte sich Mounir Chaftar verletzt, dafür schickte er Johannes Bergmann aufs Feld. Die Gäste waren in der Anfangsphase aktiver, die erste dicke Chance ging aber auf das Konto der Neugersdorfer. Nach einem Konter bediente Jaroslav Dittrich den lauernden Jordi Vidal, der das Leder jedoch aus 13 Metern am Wacker-Kasten vorbei knallte.



So langsam entwickelte sich ein munteres Spielchen, woran beide Mannschaften ihren Anteil hatten. Die Oberlausitzer kombinierten sich gefällig durchs Mittelfeld, Nordhausen versuchte es aus der Ferne. Wie Murat Bildirici, der zweimal mit Distanzschüssen in FCO-Schlussmann Franco Flückiger seinen Meister fand (20./21.). Auf der Gegenseite zogen Loucka (37.) aus 25 Metern und Dittrich (39.) aus der Drehung ab, doch Wacker-Schlussmann Kevin Rauhut war auf dem Posten. Es blieb eine flotte Partie, in der nur die Würze, sprich die Tore fehlten.

Nordhausens Matchwinner Pfingsten-Reddig. (Archiv) Bildrechte: IMAGO