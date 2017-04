Lucky Punch Sekunden vor der Pause

Die Babelsberger mussten auf zwei wichtige Stützen verzichten. Beim 1:0-Erfolg gegen den Berliner AK hatten sich Torjäger Andis Shala und Abwehrmann Philip Saalbach jeweils ihre fünfte Gelbe Karte abgeholt.



Es war leicht bewölkt, ansonsten gab es lange Zeit nichts Weltbewegendes zu berichten. Die Abwehrreihen dominierten die Partie, die Angreifer hatten noch nicht das richtige Rezept gefunden. Nach 26 Minuten gab es dann für die Babelsberger doch eine ordentliche Chance: Abdulkadir Beyazit zog ab, aber genau in die Arme von FCO-Schlussmann Franco Flückiger. Zehn Minuten später war auf der Gegenseite Bocar Djumo nach einer Dittrich-Flanke zur Stelle, köpfte das Leder jedoch am SVB-Kasten vorbei. Als alle dachten, es geht mit einem lauen 0:0 in die Pause, passierte doch noch etwas. Jaroslav Dittrich bediente Milan Matula, dessen Kopfball sich über Babelsbergs Torhüter Marvin Gladrow hinweg in die Maschen senkte. Die Oberlausitzer führten mit 1:0. Milan Matula, Neugersdorfs bester Mann, gelang der goldene Treffer. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Babelsberg drückt, Gastgeber halten stand

Nach dem Wechsel zog das Tempo deutlich an. Beide Mannschaften gingen jetzt ernsthafter zur Sache. Besonders die Babelsberger bauten mehr Druck auf und wollten den Ausgleich. So lief SVB-Spieler Mike Eglseder in Position und schickte das Leder knapp rechts am Neugersdorfer Gehäuse vorbei. Keine schlechte Möglichkeit. Nach einer reichlichen Stunde stand FCO-Keeper Flückiger immer mehr im Mittelpunkt. Zunächst wurde er von Lovro Sindik geprüft, dann riss er bei einem Beyazit-Schuss geistesgegenwärtig die Arme hoch. Durchatmen, Flückiger hielt sein Team im Rennen.



Die Gäste drückten weiter und starteten eine Schlussoffensive, doch die Oberlausitzer hielten stand. Ein etwas glücklicher Dreier für die Mannschaft von Vragel da Silva, doch eine ordentliche Rehabilitation für das 2:5 aus dem Hinspiel. Franco Flückiger hielt den Sieg fest. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Cem Efe (SV Babelsberg 03): "In der ersten Halbzeit war es ein zerfahrenes Spiel. Beide Teams fanden einfach nicht zum Spiel. Das 1:0 für Neugersdorf vor der Pause war für die Oberlausitzer ein kleiner Vorteil. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt. Wir waren feldüberlegen, aber nicht torgefährlich genug. Am Ende fehlte uns die Cleverness."



Vragel da Silva (FCO Neugersdorf): "Wir haben heute mit drei Sechsern gespielt, weil Babelsberg öfters gefährlich durch die Mitte kommt. Wir hatten das 2:5 aus der Hinrunde im Hinterkopf und wollten unbedingt zeigen, dass wir gut verteidigen können. Dass wir zu Null gespielt haben, war eine Frage der Mentalität. Zwar mussten wir bis zum Schluss um den Sieg zittern, aber mein Team hat bis zur letzten Minute gekämpft."

jmd